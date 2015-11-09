Добавки с омега-3 неэффективны при депрессии

Не секрет, что жирные кислоты омега-3 очень полезны для здоровья. Они содержатся в жирной рыбе, например, тунце, морепродуктах, некоторых орехах и семенах. Не так давно специалисты выяснили: жирные кислоты омега-3 способны вылечить множество психических заболеваний, включая расстройства аутистического спектра (РАС), шизофрению и депрессию.

Однако, по словам исследователей из Борнмутского университета, от депрессии кислоты омега-3 не спасают, передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Ученые проанализировали данные 26 исследований с участием в общей сложности 1458 человек. Некоторым добровольцам давали капсулы с омега-3, а остальным - плацебо.

Депрессивных симптомов у людей, принимавших добавки, оказалось меньше, чем у тех, кому давали плацебо. Но, к сожалению, эффект был незначительным. Так, судя по всему, вылечить депрессию добавками с омега-3 невозможно.