Долго спать днём однозначно вредно, доказали учёные

Ученые давно говорят о том, что дневной сон повышает риск метаболических расстройств. Но это правда лишь отчасти. Комментирует Томохиде Ямада, сотрудник Университета Токио: "Был проведен анализ 21 исследования, включавшего данные 307237 добровольцев. И он выявил однозначную связь между продолжительным дневным сном, а также дневной сонливостью и большей распространенностью болезней сердца и диабета 2 типа".

Итак, чем больше вы спите, тем выше риск метаболического синдрома, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. В принципе, риск резко возрастает после 40 минут, затрачиваемых на сон. Если человек спит 90 минут, то вероятность развития метаболического синдрома увеличивается на 50%. Аналогичная зависимость наблюдается и в отношении ощущения сильной усталости днем.

Читайте такжеС недосыпанием связали несправедливые судебные решенияИнтересно, что отмечалось незначительное снижение риска метаболических расстройств, если человек спал менее 30 минут. Ямада подчеркивает: сон критически важен для здоровья. Впрочем, как здоровый рацион и физическая активность. Непродолжительный сон, допускаемый днем, может позитивно сказаться на здоровье. Однако специалисты до сих пор не знают, за счет чего производится позитивный эффект и насколько он силен.