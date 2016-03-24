Грамотный режим сна поможет похудеть

Если вы решили сбросить вес, помните: успех гарантирован только в том случае, если будете достаточно спать. Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Sun Daily, многие диетологи не учитывают количество часов сна в жизни пациентов. А это неправильно, ведь недосып повышает риск ожирения. Происходит это хотя бы из-за банальной усталости - снижается уровень физической активности, организм ищет жирную или углеводистую пищу для восполнения сил.

Ученые советуют ложиться спать, как только "напала" зевота. Нет ничего страшного в том, чтобы отойти ко сну в 22:00. Притом, некоторым от природы нужно больше спать (это определено генами). Поэтому если вам хватает пять часов, чтобы выспаться, не стоит валяться в постели дольше. Отдельный вопрос - освещенность. Пребывание в помещениях с плохим светом или с лампами дневного света нарушает регуляцию мелатонина - "гормона сна".

В выходные стоит вставать в обычное для вас время. Лучше днем поспать 20 минут, чем ломать режим. Конечно, вечером не рекомендуется потреблять продукты с кофеином (кофе, чай, энергетики, содовая, шоколад) вечером. Кофеин стимулирует нервную систему и изменяет активность мелатонина и аденозина - двух нейропередатчиков, важных для сна.

А еще на сон влияет рацион. Получается замкнутый круг. Было доказано: активное потребление жиров, сахаров замедляет пищеварение и повышает температуру тела. Между тем, для глубокого сна требуется снижением температуры. В свою очередь, алкоголь изначально вызывает сонливость, однако при переходе к фазе глубокого сна возможно возникновение проблем. Спиртное не дает выделяться адреналину, нарушает активность триптофана и серотонина, необходимых для регулирования сна.