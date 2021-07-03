После получения второй дозы вакцины у мальчика появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе.

В американском штате Мичиган 13-летний подросток Джейкоб Клиник умер во сне через несколько дней после того, как ему сделали прививку вакциной против коронавируса Pfizer.

Об этом сообщает Newsweek.

Марта Шаран, специалист по связям с общественностью целевой группы CDC по вакцинации против COVID-19, написала, что «CDC (Центру по контролю и профилактике заболеваний) известно о 13-летнем мальчике из Мичигана, который умер после вакцинации против COVID-19. Дело в настоящее время расследуется, и пока расследование не будет завершено, назначать конкретную причину смерти преждевременно».

По данным издания, подросток получил вторую дозу вакцины 13 июня и умер во сне ночью 15 июня.

«Он скончался посреди ночи дома», - сказала тетя мальчика Тэмми Бураджес

По ее словам, после получения второй дозы у ее племянника появились общие поствакцинальные симптомы, такие как усталость, жар и боль в животе.

Похороны подростка состоялись через три дня после того, как консультативный комитет CDC сообщил о «вероятной связи» между вакцинами Pfizer и Moderna против COVID-19 и риском миокардита - воспаления сердца - у молодых людей.

По данным СМИ, вскрытие установило, что сердца мальчика значительно увеличилось после прививки. Однако судмедэксперт округа Сагино не смог подтвердить эти утверждения.

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Смерть украинца после прививки вакциной Pfizer: что известно

В Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. Это случилось в пятницу, 2 июля.

Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть привитого COVID-вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.

Как рассказала директор департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная, умерший украинец ранее не обращался к медикам за помощью.

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Автор: Денис Прядко