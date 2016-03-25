Японская диета продлевает жизнь - исследование

Ученые из Токио полагают: секрет долголетия японцев заключается в сбалансированном потреблении злаков, овощей, фруктов, а также в оптимальном количестве рыбы и мяса в рационе. В 2005 году правительство Японии разработало схему правильного и сбалансированного питания, передает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Исследователи решили изучить связь между соблюдением рекомендаций правительства и смертностью. Они проанализировали данные о питании и образе жизни 36624 мужчин и 42920 женщин в возрасте от 45 до 75 лет. Участники не страдали от рака, инсульта, болезней сердца и заболеваний печени. Ученые следили за добровольцами в течение 15 лет.

Специалисты обнаружили, что мужчины и женщины, которые питались по схеме, в течение исследования умирали на 15% реже. В частности, у них оказался снижен риск цереброваскулярных заболеваний. Исследователи пришли к выводу: сбалансированное и умеренное потребление злаков, овощей, фруктов, мяса, рыбы, яиц, кондитерских изделий, алкогольных напитков, соевых и молочных продуктов снижает риск преждевременной смерти.