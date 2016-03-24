Солнечные ванны увеличивают продолжительность жизни - исследование

Хотя пребывание под солнцем повышает риск рака кожи, люди, не избегающие солнечных ванн, живут дольше остальных, показало исследование. Видимо, секрет кроется в высоком уровне витамина D, вырабатываемого под воздействием солнца, пишет meddaily.ru со ссылкой на Refinery29. Этот вывод был сделан по итогам анализа данных 29518 шведок 25-64 лет.

Отталкиваясь от их образа жизни, наличия вредных привычек и частоты приема солнечных ванн, ученые попытались спрогнозировать продолжительность жизни. Согласно статистической модели, женщины, избегавшие солнца, имели повышенный риск наступления смерти в последующие 20 лет по сравнению с теми, кто получал хотя бы умеренную дозу солнечного облучения. А часто бывавшие на солнце имели сниженный риск смерти вследствие болезни сердца.

Специалисты признают: люди, ведущие активный образ жизни, проводят много времени на улице. А это в любом случае полезно для здоровья. Однако не стоит забывать о защите. Повреждение кожи происходит уже через 15 минут после пребывания на солнце. Поэтому стоит избегать полуденных лучей и пользоваться солнцезащитными средствами.