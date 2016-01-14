Отменять прием статинов из-за коронарного шунтирования не нужно - медики
Широко распространено мнение, что пациентам не стоит принимать статины до и непосредственно после операции аорто-коронарного шунтирования, это связано с возможным развитием побочного действия препаратов.
Ученые же из Университета Флориды (University of Florida) утверждают, что побочные эффекты возникают довольно редко, а польза от приема статинов перевешивает возможные риски. Амр Баракат (Amr Barakat) и его коллеги проанализировали результаты 21 исследования, в которых оценивался риск развития послеоперационных осложнений и побочных эффектов у пациентов, принимавших статины как до, так и после коронарного шунтирования.
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Они обнаружили, что статины снижали риск развития мерцательной аритмии, а также уменьшали вероятность смерти во время и после операции. Результаты исследования указывают на то, что пациенты, вынужденные принимать статины, могут не прерывать лечение до и после операции.
Авторы отмечают, что необходимо проведение дополнительных исследований – именно они помогут определить оптимальную дозу статинов.