Ходьба помогает сжечь больше калорий, чем считалось ранее

Исследование, поведенное в Южном методистском университете, показало: точность существующих методов подсчета калорий при ходьбе по ровной твердой поверхности оставляет желать лучшего. В 97% случаев, рассмотренных учеными, из-за таких расчетов казалось, что человек израсходовал меньше калорий, чем на самом деле, пишет meddaily.ru со ссылкой на DNA India.

Специалисты придумали новую формулу. Она рассчитывает расход калорий при ходьбе у взрослых и детей примерно в 4 раза точнее, а только у взрослых - приблизительно в 2-3 раза точнее. Формула используется независимо от роста, веса и скорости ходьбы.

Кстати, ходьба по лестнице не только помогает поддерживать хорошую форму. Она полезна еще и для мозга. Об этом недавно рассказали сотрудники Университета Конкордия. Их исследование показало: чем больше лестничных пролетов проходили участники, тем моложе был их мозг.