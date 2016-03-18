Чтобы похудеть, нужно есть в тишине, советуют эксперты

Человек должен слышать только то, как он жует. Этот звук помогает следить за количеством употребляемой пищи. Так, включать телевизор или громкую музыку во время еды не стоит, передает meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Исследователи из Университета Бригама Янга провели три эксперимента. В одном из экспериментов ученые сравнивали, сколько съедали добровольцы, слушавшие громкую музыку, и те, кто ел в тишине. Ученые установили: музыка заглушала звук жевания. Люди, которые слушали музыку, ели больше. Они съедали 4 кренделя, а те, кто музыку не слушал, - всего 2,75.

А специалисты из Университета Уинона рекомендуют худеющим изменить мнение о себе. Оказывается, если считать себя приверженцем здорового питания, то придерживаться диеты будет проще. Исследование ученых доказало, что такой подход работает.