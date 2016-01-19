Настроение и поведение зависит от рациона питания человека

Это показали многочисленные исследования. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на Stuff.co.nz, настроение - продукт работы химических веществ в мозге, так называемых нейропередатчиков. К ним, в частности, относится серотонин. И антидепрессанты, например, повышают уровень серотонина в мозге.

Серотонин влияет на ощущение счастья, на риск депрессии, на социальное поведение, аппетит, сон, память, сексуальное желание. Данное соединение сделано из триптофана - незаменимой аминокислоты. Это значит, что тело не может производить триптофан, и его получать нужно из пищи. Триптофан содержится в мясе, молочных продуктах, фруктах, семенах.

Правда, переизбыток триптофана в рационе не особо повысит уровень серотонина. Зато нехватка отразится сразу - концентрация серотонина упадет. В итоге человек станет более раздражительным, агрессивным, у него снизится качество памяти и настроение. Кстати, недавно было доказано, что рацион с недостатком клетчатки, большим количеством сахаров и насыщенных жиров тоже влияет на психику.

Судя по всему, подобный рацион меняет микрофлору кишечника, которая, в свою очередь, напрямую сказывается на настроении. Так, в желудочно-кишечном тракте обитают бактерии, питающиеся триптофаном. Если популяция подобных бактерий сильно вырастет, то обозначится нехватка триптофана.