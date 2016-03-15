Исследование показало, почему соль заставляет людей переедать

Известно: обилие соли в рационе повышает давление, грозя сердечным приступом, инсультом и прочими проблемами. А недавно было установлено, что соль также приводит к активному потреблению жирных продуктов, пишет meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Примечательно: часто в продуктах, содержащих много соли, можно найти и высокий уровень жиров.

С этой точки зрения, особую опасность представляют обработанные продукты и еда из заведений общественного питания. На эту пищу приходится более 75% потребления соли. Ранее специалисты говорили: люди более чувствительны к вкусу жира, если они часто потребляют жирные продукты. И это повышает риск ожирения. Дабы исследовать влияние соли, ученые собрали 49 здоровых добровольцев 18-54 лет и попросили их съесть разные виды томатного супа. Отличались блюда по содержанию соли (0,04, 0,25%, 0,5%, 1% и 2%) и содержанию жиров (0%, 5%, 10% и 20%).

После первой порции супа добровольцы рассказывали, насколько им понравилось каждое блюдо, насколько то было жирным или соленым. В итоге самой приятной была концентрация соли 0,25-5%. А вот с жирами повышение концентрации не делало блюдо вкуснее. Правда, концентрация в 20% уже была излишней. Примечательно: люди, чувствительные к вкусу жира, предпочитали его сниженную концентрацию в супе. Но это работало только в том случае, если соли в блюде почти не было. Значит, соль потенциально способна перебивать вкусовые предпочтения относительно жиров.

Был и второй эксперимент: 48 добровольцев и шесть дней с подготовленными обедами. В обеды входили макароны с соусом, который отличался по содержанию соли и жира. Ученых интересовал объем съеденного за время эксперимента в связи с концентрацией соли и жиров. В итоге, когда блюдо имело сниженную концентрацию соли и жиров, добровольцы потребляли примерно на 11% меньше еды и энергии.