Паста повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Национальный онкологический институт в Милане провел исследование продуктов питания. Оказалось,макаронные изделия опасны для женского здоровья, так как они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это доказали наблюдения за 47000 мужчин и женщин, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Век".

Сообщается, что в рамках исследования добровольцы придерживались одинакового рациона. В него входили белый хлеб и макаронные изделия. В итоге женщины сильно поправились, а мужчины почти не набрали вес. Что касается риска сердечно-сосудистых заболеваний, то у женщин, по сравнению с мужчинами, вероятность появления недугов возросла в два раза. Суть в том, что макаронные изделия быстро усваиваются, нарушая баланс сахара. Это опасно для сердца. Плюс, происходит активация пагубных процессов за счет выработки эстрогена.

В первую очередь, ученые советуют воздержаться от макарон высшего сорта из рафинированной белой муки. А вот макароны из твердых сортов пшеницы, напротив, полезны. В них выше содержание клетчатки, которая гарантирует сытость. Человек съедает меньше и организм активнее сжигает калории. Плюс, в макаронах есть триптофан. Это аминокислота, превращающаяся в теле в серотонин, улучшающий настроение. В теории макаронные изделия снижают риск депрессии.