Соленая вода эффективна при обработке открытых ран

Однако, как показало исследование международной группы ученых, испытанное средство для очищения раневой поверхности уступает по эффективности соленой воде. Результаты работы были опубликованы в New England Journal of Medicine, пишет Ремедиум.

Читайте такжеМузыка помогает хирургам эффективнее проводить операцииСравнительная оценка эффективности мыльного раствора и соленой воды в очищении области открытого перелома проходила в 41 медицинской организации при участии 2,4 тыс. пациентов. Поверхность раны промывалась мыльным раствором или соленой водой, поступавшими под разным давлением. Эффективность процедуры оценивалась по количеству повторных операций из-за возникновения инфекции или плохого заживления перелома в течение 12 месяцев.

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По результатам анализа собранных данных, ученые заключили, что частота повторных операций была выше среди пациентов, чьи раны промывали водой с мылом. Как заключили авторы работы, соленая вода, подаваемая с низким давлением, является эффективным и дешевым средством для очищения раневой поверхности при открытых переломах.