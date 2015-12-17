Соленая вода эффективна при обработке открытых ран
Хотя постоянно появляются новые средства для предотвращения развития раневой инфекции, стандартом оказания медицинской помощи при открытых переломах на протяжении многих лет остается промывание раны мыльным раствором.
Соленая вода оказалась эффективнее мыльного раствора для обработки ран при открытых переломах / Фото: med2.ru
Однако, как показало исследование международной группы ученых, испытанное средство для очищения раневой поверхности уступает по эффективности соленой воде. Результаты работы были опубликованы в New England Journal of Medicine, пишет Ремедиум.
Читайте такжеМузыка помогает хирургам эффективнее проводить операцииСравнительная оценка эффективности мыльного раствора и соленой воды в очищении области открытого перелома проходила в 41 медицинской организации при участии 2,4 тыс. пациентов. Поверхность раны промывалась мыльным раствором или соленой водой, поступавшими под разным давлением. Эффективность процедуры оценивалась по количеству повторных операций из-за возникновения инфекции или плохого заживления перелома в течение 12 месяцев.
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По результатам анализа собранных данных, ученые заключили, что частота повторных операций была выше среди пациентов, чьи раны промывали водой с мылом. Как заключили авторы работы, соленая вода, подаваемая с низким давлением, является эффективным и дешевым средством для очищения раневой поверхности при открытых переломах.