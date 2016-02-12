Умеренный стресс помогает сбросить вес

Ученые из Университета Ноттингема обнаружили: когда в организме вырабатываются гормоны стресса, активируется коричневый жир, сжигающий глюкозу. Напомним: коричневый жир отвечает за выработку тепла и переработку запасов энергии (белого жира). А рост числа клеток коричневого жира помогает

бороться с ожирением. Так, в условиях психологического стресса организм быстрее избавляется от калорий. Возможно, открытие ученых приведет к разработке новых программ по снижению веса.

Белый жир составляет около 90% жира в теле среднестатистического взрослого человека. Он повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. А полезного коричневого жира больше всего у младенцев. У взрослых он тоже имеется, но в небольших количествах. Чем больше у человека коричневого жира, тем он стройнее, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

В исследовании приняли участие 5 здоровых женщин. Их попросили выполнить короткий тест по математике. Специалисты следили за уровнями кортизола (гормона стресса) и температурой коричневого жира в организме женщин. Затем участницам показали расслабляющие видео. Ученые заметили: интенсивная стрессовая реакция у женщин возникала уже в процессе ожидания испытания. Уровень кортизола возрастал, и температура коричневого жира повышалась. Это говорило о том, что организм активно сжигал калории.