Йога эффективна при тревоге, депрессии, посттравматическом стрессе

Долгое время ученые пытаются доказать, что занятия йогой могут помочь людям с клинической депрессией. Однако, видимо, все не так просто. Специалисты из Университета Северной Каролины проанализировали данные 13 обзоров, в которых были рассмотрены в общей сложности 185 статей на эту тему, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Исследователи обнаружили: йога эффективна при тревоге, депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве. Правда, возможно, положительный эффект сохраняется не очень долго. Ученые пришли к выводу, что йога помогает при депрессии только в комплексе с другими методами, такими как психотерапия и лекарства.

Кстати, сотрудники Королевского университета утверждают: йога и другие расслабляющие упражнения показаны людям с социофобией. Релаксация в корне меняет мировосприятие таких людей. Окружающая среда кажется им менее угрожающей, и они начинают видеть ее в положительном свете.