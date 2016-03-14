Новая комбинация препаратов эффективна при раке молочной железы
Группа ученых из Университета Манчестера (University of Manchester) предложила назначать больным раком молочной железы новую комбинацию препаратов.
Проведение такой терапии до операции позволяет за 11 дней добиться существенного уменьшения размеров опухоли или даже привести к их исчезновению, пишет Медпортал.
Эффективность комбинации трастузумаба и лапатиниба была проверена на пациентках с HER2-позитивными опухолями молочной железы. Исследование состояло из двух частей. Сперва 130 женщин с операбельным раком молочной железы до операции в течение 11 дней получали трастузумаб, лапатиниб или плацебо. Во второй части эксперимента приняли участие 127 пациенток, которые получали комбинацию препаратов, трастузумаб или плацебо.
Читайте такжеДиета с высоким содержанием жиров провоцирует развитие рак
Оказалось, что у 11% участниц, получавших комбинацию препаратов, опухоли исчезли, а у 17% пациенток опухоли уменьшились до 5 мм. Нигель Бандред (Nigel Bundred) отмечает, что никогда ранее ученым не удавалось добиться столь впечатляющих результатов за столь короткий срок.