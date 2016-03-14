Новая комбинация препаратов эффективна при раке молочной железы

Проведение такой терапии до операции позволяет за 11 дней добиться существенного уменьшения размеров опухоли или даже привести к их исчезновению, пишет Медпортал.

Эффективность комбинации трастузумаба и лапатиниба была проверена на пациентках с HER2-позитивными опухолями молочной железы. Исследование состояло из двух частей. Сперва 130 женщин с операбельным раком молочной железы до операции в течение 11 дней получали трастузумаб, лапатиниб или плацебо. Во второй части эксперимента приняли участие 127 пациенток, которые получали комбинацию препаратов, трастузумаб или плацебо.

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Оказалось, что у 11% участниц, получавших комбинацию препаратов, опухоли исчезли, а у 17% пациенток опухоли уменьшились до 5 мм. Нигель Бандред (Nigel Bundred) отмечает, что никогда ранее ученым не удавалось добиться столь впечатляющих результатов за столь короткий срок.