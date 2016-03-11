Хороший заработок не делает человека счастливым - психологи

Принято считать, что для счастья требуются большие деньги. Однако, как показали девятилетние наблюдения за 18000 добровольцами, увеличение дохода не влияет на уровень удовлетворенности жизнью, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. То есть рост зарплаты не делал людей счастливее, говорят сотрудники Университета Стирлинга.

Зато влияет потеря дохода, но это важно только для добросовестных людей. Психологи часто связывают добросовестность с эффективной работой и организованностью по жизни. Однако это может сопровождаться ригидностью мышления и одержимостью. Поэтому для таких людей потеря заработка - не стечение обстоятельств, а личный промах. Далее идет следующая цепочка: негативное событие - пессимизм - сниженная самооценка и депрессия.

Ученые подчеркивают: дабы повысить уровень удовлетворенности жизнью, необходимо отойти от позиции "деньги - гарант счастья". На самом деле, время, проводимое с близкими и друзьями, бережное отношение к физическому и психическому здоровью, понимание себя, саморазвитие, - вот что способствует увеличению показателей счастья. К сожалению, в погоне за деньгами люди жертвуют названными составляющими жизни.