Несчастные люди живут столько же, сколько и счастливые

Авторы во главе с Бетте Лю (Bette Liu) показали, что счастье не продлевает жизнь. Исследователи также опровергли популярное мнение о том, что негативные эмоции, несчастья и стресс ведут к болезням. Они объяснили, что в этом случае просто перепутаны причина и следствие – не невзгоды ведут к проблемам со здоровьем, а плохое самочувствие заставляет людей чувствовать себя более несчастными.

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Наблюдение за женщинами продолжалось в течение десяти лет. Спустя три года после начала исследования участницы, средний возраст которых на момент начала эксперимента составлял 59 лет, ответили на вопросы анкеты, в которой им предлагалось оценить состояние здоровья, уровень стресса и счастья. Каждая шестая женщина сообщила, что ощущает себя несчастной – состояние здоровья у таких участниц эксперимента было хуже, чем у тех, кто считал себя счастливыми.

После окончания исследования ученые оценили уровень смертности среди тех, кто считал себя счастливыми и женщин, ощущавших себя несчастными. Эти показатели оказались сходными в обеих группах, то есть ощущение счастья никак не влияет на продолжительность жизни.

Ученые также планируют провести исследование, в котором примут участие не только женщины, но и мужчины.