При дефиците сна у женщин расходуется нервный потенциал

При недостатке сна у женщин расходуется нервный потенциал, что ведет к болезням.

Об этом сообщила гинеколог-эндокринолог Людмила Бондаренко для ГолосUA.

«Женщинам обязательно высыпаться: продолжительность сна должна быть не менее восьми часов», - сказала она.

При этом медик объяснила, почему нормальная продолжительность сна так важна для здоровья женщин.

«Мы так устроены, что нервная система в течение дня расходует свой потенциал, восстанавливающийся во сне. Должен существовать баланс: трата нервного потенциала не должна превышать его восстановление», - подчеркнула она.

Читайте такжеДомашние животные улучшают качество сна человекаПо словам специалиста, если женщина мало спит и много трудится, происходит истощение ее организма, что ведет за собой самые разные проблемы со здоровьем.

«Это мастопатии, приливы, болезненные менструации, нарушения цикла, бесплодие. Для того чтобы восстановиться, можно заняться аутотренингом, а также определить, что в жизни важно, а на что не стоит тратить свои нервные резервы», - добавила Л. Бондаренко.