Первый случай заражения лихорадкой Зика зафиксирован на Кубе.

Как сообщает русская служба Би-Би-Си со ссылкой на кубинские СМИ, болезнь была диагностирована у 28-летней женщины-врача из Вененсуэлы.

Женщина прибыла на Кубу 21 февраля для учебы в медицинском вузе и поселилась в общежитии в западной провинции Атремиса. Через несколько дней она была госпитализирована, и у нее были выявлены симптомы лихорадки. Сама женщина сообщила, что ранее лихорадкой заболели ее супруг и шурин.

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