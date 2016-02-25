В Чехии объявлено о первых случаях заболевания вирусом Зика

Где заразились эти люди и посещали ли они страны, в которых были зафиксированы вспышки этого заболевания, не сообщается, отмечает русская служба Би-Би-Си.

Всемирная организация здравоохранения назвала вирус Зика угрозой мирового масштаба. Болезнь представляет опасность в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных.

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В Бразилии, откуда началось распространение болезни, с таким диагнозом уже родились несколько тысяч детей.

Зараженные вирусом были обнаружены в Европе и США. Все заболевшие до этого посещали страны Латинской Америки. Один случай был зафиксирован в РФ.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что для борьбы с распространением вируса Зика требуется 56 млн долларов.