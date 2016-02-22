Ученые изучат связь между вирусом Зика и микроцефалией

Предварительные итоги работы будут озвучены уже в мае этого года, пишет Ремедиум со ссылкой на Reuters.

В рамках первого исследования, ученые обследуют 100 бразильянок и их детей с микроцефалией. В контрольную группу войдут 300-400 матерей со здоровыми новорожденными. Целью второго исследования являет оценка влияния вируса Зика на развитие синдрома Гийена-Баре у взрослых.

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Лихорадка, вызываемая вирусом Зика, раньше считалась сравнительно легким инфекционным заболеванием, однако из-за возможной связи вируса с развитием нарушений плода Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку вирусной инфекции чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.