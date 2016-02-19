Совместное воспитание детей меняет иммунную систему всех членов семьи

Исследователи из Университета Левена изучили иммунные системы 670 человек в возрасте от 2 до 86 лет. Они хотели понять, почему у разных людей иммунитет отличается, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Специалисты проанализировали множество факторов, включая возраст, вес и пол добровольцев. Однако ключевым фактором оказалось воспитание детей. У людей, которые жили вместе и воспитывали ребенка, иммунные системы отличались на 50% меньше по сравнению с общей популяцией.

Кстати, совместный уход за ребенком повышает качество интимной жизни. Ученые из Университета Джорджии проанализировали данные более 900 супружеских пар. Они обнаружили, что женщины, которые выполняли все или большую часть обязанностей по уходу за ребенком, были меньше всего довольны качеством своих отношений и сексуальной жизни. А разделение обязанностей положительно влияло на качество отношений супругов.