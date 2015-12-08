Ученые обнаружили бактерии, неуязвимые для антибиотиков "последней надежды"

Ученые обнаружили бактерии с геном, который позволяет им противостоять антибиотикам "последней надежды", в Китае и Дании, что свидетельствует о том, что ген мог распространиться по всему миру.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на New Scientist.

Открытие ученых свидетельствует о том, что грамотрицательные бактерии, которые вызывают инфекции кишечника, крови и мочеполовой системы, могут стать неуязвимыми ко всем известным на сегодняшний день антибиотикам. Болезни же, которые они вызывают, могут стать неизлечимыми до появления на рынке нового лекарства.

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Информацию о том, что у бактерий был обнаружен ген, позволяющий им противостоять полимиксинам, которые относятся к антибиотикам "последней надежды", в ноябре этого года распространили китайские ученые.

После этого Франк Аерстрап из Дании решил проверить эти выводы и обнаружил подобный ген у, как минимум, одного человека и в пяти пробах мяса. По мнению исследователя, ген, обнаруженный в Китае и в Дании, является идентичным. Теперь ученые планируют провести проверки на большей части США.

Ранее ученые нашли объяснение тому, почему даже среди далеких друг от друга бактерий легко и быстро передаются важные свойства, например, гены устойчивости к антибиотикам. По мнению ученых из Оксфорда, решением этой загадки является миграция.

Миграционные процессы в бактериальных сообществах проходят в любых условиях среды — от почв до организма человека. Помимо резистентности к антибиотикам, с помощью горизонтального переноса генов передаются и другие полезные свойства: например, способность поглощать определенные питательные вещества или иммунитет к некоторым ядам.