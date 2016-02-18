Сахар разрушает мозг человека, установили ученые

Эффект, производимый сахаром на мозг, можно сравнить с хроническим стрессом, говорят ученые из Университета Нового Южного Уэльса и Национального института питания Индии. Как отмечает meddaily.ru со ссылкой на "Российскую газету", ученые проверили эффект на примере грызунов. Новорожденных животных разделили на две группы, а каждую группу - на две подгруппы.

Первая группа в течение первых девяти дней росла в условиях стресса. Вторая спокойно сидела в клетке. При этом половину животных в каждой группе активно кормили сахаром, а остальных - сбалансированным питанием. Через 15 недель у крыс, питавшихся сладостями и не подвергавшихся стрессу, гиппокамп (важная зона мозга) имел те же пагубные изменения, что и у крыс, переживших стресс.

А вот стресс и сахар совместно давали наиболее мощный негативный эффект, о чем наглядно свидетельствовали патологические изменения в гиппокампе (стрессовый гормон - кортизол - в буквальном смысле убивал нервные клетки). Отсутствие стресса и нормальный рацион гарантировали сохранение здоровья мозга.

Эксперты подчеркивают: необходимо жестко ограничивать потребление сахара. Доля калорий из сахара не должна превышать 10% от общей дневной калорийности. В одной чайной ложке сахара содержится 25-30 калорий. Исходя из этого, для женщин максимум - 6-7 чайных ложек сахара, а для мужчин - 9 чайных ложек.