Обнародован список самых стрессовых профессий

Известно, что уровень стресса у людей может сильно разнится в зависимости от рода деятельности. Meddaily.ru со ссылкой на "Российская газета" поделилась самыми стрессовыми профессиями. К примеру, пожарные почти все время находятся в состоянии стресса, ведь каждый день они рискуют своей жизнью. Поэтому они на первом месте в "стрессовом рейтинге".

На втором месте по уровню стресса стоят пилоты. Помимо сложности выполняемых функций, стресс вызывает ответственность за жизнь других людей, которую пилоты берут на себя. Удивительно, но на третьем месте расположились ведущие на радио и телевидении. У этих людей напряжение связано с обязанностью "правильно говорить", соблюдая правила русского языка, и корректно преподносить факты.

Читайте такжеКак стать счастливым за 7 дней Четвертая по уровню стресса профессия - учитель в школе. За ним расположились медицинские и социальные работники. На седьмом месте - шахтеры, вынужденные трудиться под землей при плохом освещении, в условиях сильно загрязненного воздуха. Восьмое место пришлось на диспетчеров службы скорой помощи. На девятом месте мы находим организаторов праздников, а на десятом - авиадиспетчеров.