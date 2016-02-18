Обнаружен ген, ответственный за возникновение бессонницы

Нарушение его экспрессии и повышение активности может привести к развитию тяжелых форм бессонницы, пишет Медпортал

Они описали ген Nmu, продуктом которого является нейромедин U. Исследователи во главе с Дэвидом Пробером (David Prober) считают, что, получив новые данные о регуляции сна, они смогут разработать новую эффективную терапию для борьбы с бессонницей.

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Ученые провели серию экспериментов на данио-рерио. Авторы выяснили, что отсутствие гена Nmu у рыб приводило к снижению активности в течение дня и более долгому утреннему сну. Увеличение экспрессии этого гена вызвало увеличение как дневной, так и ночной активности данио-рерио – рыбы практически не спали ночью.

Исследователи выяснили, что активация Nmu вызывала экспрессию кортикотропин-рилизинг гормона, который, в свою очередь необходим для контроля работы гипоталамо-гипофизарной системы. Препараты, подавляющие работу кортикотропин-рилизинг гормона, помогали справиться с чрезмерной активностью рыб, вызванной повышенной экспрессией гена Nmu.

Авторы пока не знают, выполняет ли ген Nmu сходные функции у человека. Для этого, чтобы выяснить это, они планируют продолжать исследования.