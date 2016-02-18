Завтраки способствуют физической активности

Исследователи поделили участников эксперимента на две группы людей от 21 до 60 лет. Первая группа до 11 часов утра съедала завтрак, содержащий не менее 700 калорий, вторая группа до полудня пила одну только воду, пишут Новости Израиля.

Оказалось, что те из участников эксперимента, которые регулярно завтракали, употребляли меньше пищи в более позднее время суток, что приводило к более высокому уровню физической активности.