Ученые рассказали, почему важно чувствовать себя молодым

Сотрудники Университета Монпелье выяснили: люди, считающие себя старше своих сверстников, чаще попадают в больницу. Исследователи проанализировали данные более 10000 человек в возрасте от 24 до 102 лет. Специалисты спрашивали участников, насколько молодо те себя чувствовали, передает meddaily.ru со ссылкой на NDTV.

Кроме того, добровольцы сообщали о ранее выявленных заболеваниях, таких как диабет, рак, болезни сердца, остеопороз и артрит. Также участники заполняли опросник, предназначенный для оценки уровня депрессии. Ученые учли факторы, которые могли повлиять на результаты.

Исследование показало: у добровольцев, чувствовавших себя старше своего возраста, вероятность госпитализации в течение 10 лет оказалась повышена на 10-25%. Наличие депрессивных симптомов и слабое здоровье участников помогло специалистам объяснить связь между таким ощущением и госпитализацией. По мнению исследователей, снизить уровень депрессии и риск госпитализации может физическая активность.