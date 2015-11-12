Занятия спортом помогают сохранить молодость мозга

Ученые из Королевского колледжа Лондона (King's College London) обнаружили, что приседания, выпады и другие упражнения, укрепляющие ноги, не только помогают поддерживать необходимую физическую форму, но и полезны для мозга, сообщает Медпортал.

Исследователи во главе с Клер Стивс (Claire Steves) провели исследование более чем на 150 парах близнецов женского пола в возрасте от 43 до 73 лет. Они наблюдали за женщинами в течение 10 лет, изучая состояние их здоровья и образ жизни. Также в начале исследования и после его окончания каждая из участниц эксперимента прошла специальное обследование, в ходе которого оценивались когнитивные способности женщин и их память.

Оказалось, что у женщин, ноги которых были сильнее, познавательные способности лучше сохранялись. В их головном мозге было меньше изменений, вызванных старением, чем у тех, чьи ножные мышцы были менее крепкими. Конечно, на старение мозга влияли и другие факторы, однако этот оказался наиболее значимым.

Авторы пока не выяснили, с чем связана обнаруженная зависимость, но полагают, что синтезируемые в процессе занятий спортом вещества, благотворно влияют на головной мозг.