В мире распространяется эпидемия ожирения среди детей младше 5 лет - ВОЗ

По оценкам специалистов, в мире проживает по меньшей мере 41 млн детей с избыточной массой тела или ожирением, пишет Ремедиум. Причем наиболее высокая распространенность ожирения среди детей младше пяти лет наблюдается в странах с низким и средним уровнями дохода.

Согласно собранным данным, показатель избыточной массы тела среди детей вырос с 4,8% в 1990 году до 6,1% в 2014-м. При этом численность детей с избыточной массой тела и ожирением в развивающихся странах повысилась с 7,5 млн до 15,5 млн. В 2014 году 48% таких детей проживала в Азии, еще 25% - в Африке.

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В отчете Комиссии подчеркивается, что правительства всех стран должны принять меры по борьбе с избыточной массой тела среди детей. Как отмечают в ВОЗ, профилактика и лечение ожирения требует общегосударственного подхода, при котором все политические меры систематически принимаются с учетом требований здравоохранения.

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Ожирение развивается из-за сочетания воздействующего на ребенка нездорового образа жизни, влияние которого усиливается из-за глобализации и урбанизации. Одним из основных факторов развития ожирения среди детей называется маркетинг нездоровых продуктов питания и сахаросодержащих безалкогольных напитков.