Критика ребёнка родителями может стать причиной синдрома гиперактивности

Как правило, симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), такие как проблемы с концентрацией внимания, гиперактивность и трудности в обучении, с возрастом ослабевают. Но у некоторых детей они остаются выраженными. Возможно, дело в родительской критике, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

Исследователи из Международного университета Флориды следили за 388 детьми с СДВГ, 127 здоровыми детьми и членами семей участников в течение трех лет. 69% добровольцев с СДВГ составляли мальчики. 75% воспитывались в полных семьях. Специалисты оценили уровни критики со стороны родителей и их эмоциональную вовлеченность. Также они фиксировали изменения симптомов.

Читайте такжеСкандалы в семье вредят развитию мозга детейРодителей просили рассказать об отношениях с детьми. Ученых интересовали резкие, негативные высказывания о ребенке и проявления гиперопеки. Устойчивая критика со стороны родителей оказалась связана с сохранением симптомов СДВГ у детей.