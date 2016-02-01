Умные люди реже имеют проблемы со здоровьем

Дело в том, что существует генетическая связь между предрасположенностью к различным заболеваниям и уровнем интеллекта. Это выяснили исследователи из Университета Эдинбурга, проанализировав данные около 100000 человек. Специалисты обнаружили отрицательную корреляцию между уровнем образования, вербальным, математическим мышлением и болезнью Альцгеймера, коронарной недостаточностью, инсультом, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Другими словами, среди хорошо образованных людей, которым легко удается решать проблемы, вышеперечисленные заболевания встречались реже. Также умные люди были менее склонны к полноте. А высокий риск диабета 2 типа оказался связан с неоконченным образованием (как школьным, так и университетским), плохими вербальными и математическими способностями.

Кроме того, ученые заметили отрицательную корреляцию между Индексом Массы Тела и вербальным, математическим мышлением. И высокий риск гипертонии был связан с низким уровнем образования. По словам исследователей, не факт, что конкретные гены одновременно отвечают за когнитивные способности и состояние здоровья. Возможно, генетические варианты, связанные со здоровьем, косвенно влияют на когнитивные способности и образ жизни.

Например, вероятно, менее образованным людям сложнее сделать выбор в пользу здорового питания. Специалисты добавляют: умным людям повезло не во всем. Так, генетические варианты, имеющие отношение к получению образования, оказались связаны с шизофренией, биполярным расстройством и аутизмом.