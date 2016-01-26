Экстракт чеснока способен снизить риск инфаркта

Ученые из Института биомедицинских исследований Лос-Анджелеса обнаружили: ежедневный прием в пищу выдержанного экстракта чеснока помогает уменьшить количество мягких атеросклеротических бляшек в артериях. Как передает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report, в исследовании приняли участие 55 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет.

Все добровольцы страдали метаболическим синдромом. К тому же, врачи выявили у них первые признаки заболевания сердца. В ходе исследования пациенты ежедневно получали 2400 миллиграммов экстракта чеснока или плацебо. У всех участников измерили размеры атеросклеротических бляшек и отложения кальция в стенке артерий.

Обследование год спустя показало: бляшки в артериях на 80% медленнее росли у тех пациентов, которые ежедневно принимали чесночный экстракт. Кстати, по данным другого исследования, чеснок замедляет процесс старения и защищает мозг. Специалисты говорят, что настоящим суперпродуктом чеснок делают углеводы.