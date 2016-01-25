Аритмия более опасна для здоровья женщин
Сбои сердцебиения составляет большую угрозу для здоровья женщин, нежели мужчин, об этом свидетельствует обзор 30 исследований, которые охватили более 4 млн пациентов.
Сбои сердцебиения составляют большую угрозу для здоровья женщин, чем мужчин / Фото: УНИАН
Женщины с мерцательной аритмией (МА) имеют вдвое больше шансов заработать смертельную болезнь сердца и инсульт, пишет ВВС. Женский организм хуже реагирует на лекарства против аритмии, а сбои у женщин диагностируются позже.
"Возможно, женщины с аритмией недолечены по сравнению с мужчинами", - Коннор Емдин и его коллеги из Оксфордского университета объяснили медицинскому журналу The BMJ.
Эксперты отметили, что врачи должны учитывать это открытие, чтобы предотвратить смертельные случаи.
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Около миллиона людей в Великобритании имеют мерцательную аритмию. Наличие болезни можно проверить посчитав свой пульс за 30 секунд.
Случайная неравномерность пульса, отсутствие одного удара или дополнительный удар, это нормальное явление и не должно вызывать подозрение. Однако, если ваш пульс не имеет постоянного ритма, стоит обратиться к врачу.
Пульс также может быть учащенным, более 100 ударов в минуту, даже когда вы отдыхаете, что приводит к головокружению и одышке.
Лекарства могут контролировать развитие аритмии и предотвратить инсульт (сгусток крови или кровотечение в мозгу).
У пациентов с мерцательной аритмией верхняя камера сердца – предсердия – сокращается произвольно и иногда так быстро, что сердечная мышца не может полностью расслабиться между сокращениями, уменьшая его производительность.
Мерцательную аритмию редко диагностировали как у женщин, так и у мужчин, говорит Джун Дэвисон из Британского фонда сердца.
Она отметила, что "важно, чтобы медики, занимающиеся профилактикой и лечением МА, учитывали разницу проявлений болезни у людей разного пола".
Чтобы узнать больше о причинах различий болезни у мужчин и женщин, нужны дальнейшие исследования.