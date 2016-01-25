Вирус Зика может распространиться почти по всей Северной и Южной Америке - ВОЗ

Инфекция, симптомами которой являются мягкая лихорадка, конъюнктивит и головная боль, уже обнаружена в 21-й стране Карибского бассейна, Северной и Южной Америки, сообщает BBC Украина.

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Как полагают, она является причиной рождения тысяч младенцев с недоразвитым мозгом, и некоторые страны уже посоветовали женщинам пока не беременеть. Никакого лечения или вакцины от болезни пока не существует.

Вирус происходит из Африки. В мае 2015 года его впервые зафиксировали в Бразилии. Считается, что он быстро распространяется по странам Северной и Южной Америки, поскольку у местного населения нет естественного иммунитета.