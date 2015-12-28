Бразильских женщин призывают пока воздержаться от беременности

Ранее была выявлена связь между вирусом и повышенной вероятностью развития микроцефалии у новорожденного, пишет Ремедиум.

Читайте такжеУчёные установили: дети, рождающиеся на выходных, часто умирают в первые 7 дней жизниПо оценкам экспертов, частота заражения вирусом Зика может в дальнейшем вырасти вместе с увеличением популяции комаров-переносчиков в течение летнего периода. В связи с этим власти страны рекомендовали супружеским парам отложить планирование детей до стабилизации эпидемиологической обстановки.

В текущем году было зафиксировано более 2,4 тыс. новорожденных с признаками микроцефалии, тогда как в 2014 году было выявлено только 147 подобных случаев. Особенно тяжелая ситуация сложилась в штате Пернамбуку, где было зарегистрировано более 900 случаев микроцефалии.

Читайте такжеВоспалительные процессы провоцируют депрессию - исследование«Таким новорожденным на протяжении всей жизни будет необходима поддержка со стороны общества. Здесь, в Пернамбуку, мы говорит о поколении детей, которых это затронет», - заявила врач-педиатр госпиталя Освальдо Круза Ангела Роча (Angela Rocha).

Микроцефалия является редким врожденным дефектом, который характеризуется уменьшением размеров черепа и соответственно головного мозга при нормальных размерах других частей тела. Микроцефалия сопровождается умственной отсталостью