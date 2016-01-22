Женщин в Сальвадоре призывают не беременеть на протяжении двух лет из-за вируса Зика

Инфекция, передающаяся с укусами комаров рода Aedes, была обнаружена в странах Южной и Центральной Америки в прошлом году, в настоящее время она быстро распространяется по континенту, пишет Ремедиум.

Вирус Зика известен с середины XX века и до недавнего времени не считался опасным заболеванием. Однако в конце прошлого года эпидемиологи выявили повышенную частоту случаев микроцефалии у детей, рожденных в районах, охваченных вспышками этой инфекции. Еще одно возможное осложнение инфекции у детей и взрослых - синдром Гийена-Барре.

По данным Минздрава Сальвадора, в настоящее время в стране выявлено 5 397 случаев заражения вирусом Зика, под медицинским наблюдением находятся 96 беременных женщин.

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Выступая на пресс-конференции, заместитель министра здравоохранения Сальвадора Эдуардо Эспиноза (Eduardo Espinoza) призвал женщин детородного возраста по возможности отложить беременность в течение ближайших двух лет – до конца 2017 года. Беременным женщинам министерство рекомендует носить закрытую одежду – рубашки с длинными рукавами и брюки, - чтобы минимизировать риск заражения.

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Заявление Эспинозы было приурочено к началу общенациональной кампании по борьбе с комарами-переносчиками вируса Зика, которая охватит 245 из 260 муниципалитетов Сальвадоа. Цель компании – снижение числа заселенных комарами Aedes домовладений до 4%.

С призывом отложить беременность ранее обратился к женщинам и Минздрав Колумбии – второй по числу выявленных случаев заражения вирусом Зика страны в Латинской Америке после Бразилии, где число зарегистрированных случаев инфекции превысило 700 тыс. Колумбийские власти просят женщин по возможности избегать беременности в течение 6-9 ближайших месяцев.