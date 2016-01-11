Создан смартфон-тест для определения беременности

Устройство, предназначенное для выявления беременности на ранних сроках, может синхронизоваться со смартфоном по Bluetooth и передавать полученные результаты, пишет Медпортал. Их можно будет просмотреть, используя специально разработанное компанией приложение. Разработчики считают, что созданное ими устройство поможет женщинам меньше нервничать при проведении теста и ожидании его результатов.

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Перед проведением теста приложение уточняет, является ли беременность желанной – именно от этого зависит текст, который будет сопровождать полученные результаты. Для того чтобы женщины не нервничали, ожидая ответ, приложение может развлечь или успокоить – в последнем случае телефон будет проигрывать музыку для медитации, умиротворяющее видео или же расскажет о технике правильного дыхания.

Разработчики поясняют, что новый тест на беременность поступит в продажу уже этой весной. Ожидается, что его стоимость составит 15-20 долларов США.