Создан смартфон-тест для определения беременности
Компания First Response, производящая товары для женского здоровья, выпустила новый тест для определения беременности.
Устройство, предназначенное для выявления беременности на ранних сроках, может синхронизоваться со смартфоном по Bluetooth и передавать полученные результаты, пишет Медпортал. Их можно будет просмотреть, используя специально разработанное компанией приложение. Разработчики считают, что созданное ими устройство поможет женщинам меньше нервничать при проведении теста и ожидании его результатов.
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Перед проведением теста приложение уточняет, является ли беременность желанной – именно от этого зависит текст, который будет сопровождать полученные результаты. Для того чтобы женщины не нервничали, ожидая ответ, приложение может развлечь или успокоить – в последнем случае телефон будет проигрывать музыку для медитации, умиротворяющее видео или же расскажет о технике правильного дыхания.
Разработчики поясняют, что новый тест на беременность поступит в продажу уже этой весной. Ожидается, что его стоимость составит 15-20 долларов США.