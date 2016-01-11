Ученые выявили еще одну причину депрессии у женщин

Американские ученые пришли к выводу, что состояние депрессии и повышенной тревожности у женщин зачастую связаны с тем, что уровень зарплат у женщин в США гораздо ниже, чем уровень зарплат у представителей противоположного пола, пишут Новости Израиля со ссылкой на The Guardian.

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Согласно исследованию, проведенному в Колумбийском университете в Нью-Йорке, женщины, зарплата которых ниже, чем у мужчин с идентичным образованием и опытом работы, в четыре раза больше мужчин склонны к развитию синдрома повышенной тревожности и в два с половиной раза чаще мужчин страдают диагностированной депрессией.

При этом женщины, которые зарабатывают больше или столько же, сколько их коллеги противоположного пола, депрессией страдают не больше мужчин, а повышенной тревожностью – гораздо реже.

В исследовании ученых приняли участие 22 тысячи работающих взрослых от 30 до 65 лет.