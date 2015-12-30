Прогулка по красивым городским районам не менее полезна, чем выезд на природу - ученые

Однако, по результатам нового исследования, проведенного в университете Уорика, красивая городская архитектура и песчаный берег реки оказывают одинаковое влияние на уровень здоровья и счастья, пишут Новости Израиля со ссылкой на The Telegraph.

Исследуя восприятие 212.000 фотографий различных ландшафтов Великобритании, ученые обнаружили, что районы, которые оценивались как наиболее живописные, часто не имели ничего общего с зелеными зонами. Ученые пришли к выводу, что красоту окружающей среды обеспечивает не только наличие зеленых насаждений: живописные снимки содержали также много серых, коричневых и синих цветов.

Сравнив эти оценки с данными о самочувствии 1.5 млн британцев, проживающих этих районах, ученые обнаружили, что ощущение здоровья и счастья повышает единство архитектуры и дизайна, а не только наличие парков и деревьев.

Так, прогулка мимо собора или памятника архитектуры может оказаться не менее полезной, чем по сельской местности, заключают специалисты.