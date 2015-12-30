Ученые обнаружили гормон, снижающий тягу к алкоголю и сладкому

Еще 50 лет назад было обнаружено, что печень играет важную роль в регуляции количества потребляемой пищи. Предыдущие исследования также показали, что гормон печени FGF21 влияет на предпочтения тех или иных макроэлементов, пишут Новости Израиля.

В новом исследовании ученые из университета Айовы и университета Копенгагена изучили, как работает FGF21, и выяснили, что он влияет на пищевое поведение, воздействуя на центральную нервную систему.

В ходе экспериментов на мышах и обезьянах исследователи обнаружили, что при введении гормона FGF21 снижается интерес к алкоголю и подслащенной воде, однако гормон никак не влияет на предпочтение жирных кислот или горького вкуса.

Ученые пришли к выводу, что контроль над чувством голода обеспечивается всей системой организма в целом, и предположили, что гормон печени может быть использован в терапевтических целях для лечения ожирения и диабета 2 типа.