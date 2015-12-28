Учёные назвали оптимальный способ долгосрочного запоминания информации

Психологи из Великобритании и Германии назвали оптимальный способ долгосрочного запоминания информации, который не требует больших усилий от использующих его людей. Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Hippocampus, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте New Scientist, сообщает lenta.ru.

По мнению специалистов, для долгосрочного запоминания недавно полученной информации достаточно сделать перерыв продолжительностью около десяти минут. В течение этого промежутка времени нельзя отвлекаться на другие источники информации, в частности смотреть телевизор или общаться в социальных сетях.

Запоминание информации в этом случае усиливается, а указанный эффект проявляется даже у лиц с проявлениями амнезии. По мнению психологов, это может означать, что даже люди, у которых есть проблемы с памятью, не полностью утратили способность воспроизводить полученную ранее информацию (у них сохранились воспоминания).

В своих исследованиях ученые оставляли людей в пустой тихой комнате, освещенной тусклым светом, без мобильных телефонов. После опытов психологи просили участников воспроизвести полученную ранее информацию. Оказалось, что отдохнувшие люди даже спустя неделю вспоминали на 10 процентов больше, чем остальные.