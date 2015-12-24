Распитие спиртного из крупных бокалов способствует развитию алкоголизма

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что распитие одних и тех же порций спиртных напитков из более крупной посуды способствует большему употреблению алкоголя. Об исследовании авторов сообщает lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

Исследователи провели эксперимент, в котором британцам в одном из пабов Кембриджа предлагали стандартную порцию вина, составляющую 175 миллилитров, в бокалах разной емкости. Всего испытуемым предлагалось три типа сосудов объемами 370, 300 и 250 миллилитров.

В течение 16 недель клиентам заведения предлагался только один из трех типов посуды (спустя некоторое время она заменялась на другую). Испытания также учитывали сезонные изменения, влияющие на продажи алкоголя.

Читайте такжеУмеренное употребление алкоголя снижает риск смерти от болезни АльцгеймераОказалось, что, употребляя алкоголь из более объемной посуды, люди склонны чаще, чем в остальных случаях, заказывать дополнительные порции вина. При этом продажи алкоголя, разливаемого по крупным бокалам, были на 9 процентов выше, чем продажи того же вина, но разливаемого в меньшую посуду.

Ученые предположили, что, употребляя алкоголь из объемной посуды, человек видит не полностью заполненный стакан. Это может создавать у него впечатление о малом количестве выпитого и провоцировать на заказ дополнительной порции алкоголя. В случае малой, но более наполненной емкости, такого эффекта не возникает.

Специалисты полагают, что результаты их исследования окажутся полезными трем категориям лиц. Во-первых, желающие меньше употреблять алкоголь должны, по мнению ученых, заказывать вино в бокалах меньшей емкости. Во-вторых, владельцам питейных заведений с целью увеличения продаж алкоголя имеет смысл отпускать вина в емкостях с большим объемом.

В-третьих, органы, ответственные за охрану общественного здоровья, могут обратить внимание на размер бокалов в публичных питейных заведениях и таким образом оказать влияние на количество употребляемого в них населением алкоголя.