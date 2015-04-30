Увлечение алкоголем грозит молодым людям поражениями мозга
И, даже если потом они начинают вести здоровый образ жизни, негативные изменения, вызванные спиртным, уже нельзя обратить вспять
Многие подростки злоупотребляют спиртным. И, даже если потом они начинают вести здоровый образ жизни, негативные изменения, вызванные спиртным, уже нельзя обратить вспять. В частности, изменения касаются зон мозга, контролирующих процесс обучения и память, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.
Известно: мозг человека продолжает взрослеть до 25 лет, говорит Мэри-Луиз Ришер из Университета Дьюка. И если в этот период развития мозга человек активно потребляет алкоголь, он может столкнуться с реальными проблемами.
Это доказывают эксперименты с грызунами. Мышей-подростков периодически поили спиртным (достигалось состояние не расслабления, а именно недееспособности). Потом наступал период трезвости, и животные уже спокойно достигали взрослой стадии развития. Далее ученые использовали электрический раздражитель (они воздействовали током на гиппокамп - зону памяти и обучения в мозге).
Специалисты оценивали клеточный механизм укрепления синапсов в мозге (соединения нейронов) по мере формирования воспоминаний и освоения новых навыков, связанных с раздражителем. И у мышей, пивших в подростковом возрасте спиртное, механизм был нарушен.