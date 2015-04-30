Увлечение алкоголем грозит молодым людям поражениями мозга

Многие подростки злоупотребляют спиртным. И, даже если потом они начинают вести здоровый образ жизни, негативные изменения, вызванные спиртным, уже нельзя обратить вспять. В частности, изменения касаются зон мозга, контролирующих процесс обучения и память, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Известно: мозг человека продолжает взрослеть до 25 лет, говорит Мэри-Луиз Ришер из Университета Дьюка. И если в этот период развития мозга человек активно потребляет алкоголь, он может столкнуться с реальными проблемами.

Это доказывают эксперименты с грызунами. Мышей-подростков периодически поили спиртным (достигалось состояние не расслабления, а именно недееспособности). Потом наступал период трезвости, и животные уже спокойно достигали взрослой стадии развития. Далее ученые использовали электрический раздражитель (они воздействовали током на гиппокамп - зону памяти и обучения в мозге).

Специалисты оценивали клеточный механизм укрепления синапсов в мозге (соединения нейронов) по мере формирования воспоминаний и освоения новых навыков, связанных с раздражителем. И у мышей, пивших в подростковом возрасте спиртное, механизм был нарушен.