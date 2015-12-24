Тест слюны подскажет, готов ли мужчина стать отцом

Простой анализ слюны, который делается после того, как мужчина посмотрел порнографию, может показать, хочет ли он стать отцом, отмечает meddaily.ru со ссылкой на The Times of India. Если мужчина желает завести ребенка, то после просмотра порно у него не произойдет мощный всплеск тестостерона.

Это вывод ученых Университета Чикаго, которые набрали группу из 100 добровольцев мужского пола, которые не являлись отцами. Мужчинам задали 12 вопросов, дабы оценить их заинтересованность в ребенке. Также добровольцы рассказывали, как относились к необременительному сексу и каковы были отношения с родственниками.

Далее мужчин оставляли на 12 минут для просмотра возбуждающего ролика. До и после просмотра они сдавали слюну на анализ. Еще один образец слюны забирался через 10 минут после окончания просмотра. Итак, мужчины, которым не нравились дети, психологически больше возбуждались от визуального раздражителя (ролика).

Таких мужчин привлекают новые партнерши, они готовы воспользоваться ситуацией и осваивать новые горизонты. А вот мужчины, больше ориентированные на детей, меньше возбуждаются от нового стимула. Они получают удовольствие в рамках стабильных моногамных отношений с хорошо известными партнершами. И слюна показывает эту связь сознания и тела.