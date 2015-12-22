Ученые Университета Айовы утверждают: тело может сжигать калории ночью

И секрет в здоровой микрофлоре кишечника, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. При этом в микрофлоре возможны и негативные изменения, приводящие к набору веса. Данные открытия были сделаны в ходе исследований эффектов рисперидона, препарата-нейролептика, приводящего к набору веса, производимых на микрофлору кишечника у мышей.

Автор исследования доктор Джон Кирби уверен: "Бактерии отвечают за то, сжигает ли организм калории во время сна. Например, грызуны набирали вес после употребления рисперидона из-за сдвигов в бактериальном составе. Препарат дарил грызунам дополнительные 2,5 грамма - почти 10% от массы тела. И происходило это всего за два месяца. Также мы узнали, что препарат сильно менял микрофлору у грызунов. Измененная микрофлора приводила к снижению скорости метаболизма, что и провоцировало набор веса".

Читайте такжеПсихологи назвали основную причину перееданияБолее детальный анализ не выявил изменений в аэробных показателях метаболизма (зависимых от кислорода) у грызунов, принимавших рисперидон. Но зато отмечалось явное снижение показателей анаэробного метаболизма примерно на 16%. Для обычного человека это означало бы прибавку в 13 килограммов жира каждый год или потребление по одному чизбургеру каждый день.