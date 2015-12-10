Груши помогают похудеть

Исследование, проведенное в Университете Луизианы, показало: у участников, регулярно употреблявших данный фрукт, объем талии был меньше, чем у тех, кто груши не ел. Кроме того, риск ожирения у них оказался снижен на 35%. Причем, уровни физический активности и количество потребляемых калорий в этих двух группах существенно не отличались.

Также специалисты установили, что любители груш в целом питались правильнее. Их организм получал больше витамина C, клетчатки, магния и калия, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Science World Report. По мнению ученых, именно содержащаяся в грушах клетчатка помогает поддерживать нормальный вес.

Читайте такжеПсихологи назвали основную причину перееданияВообще груша - очень полезный продукт. В одной средней груше (178 граммов) содержится 101 калория, 27 граммов углеводов и 1 грамм белка. Она обеспечивает 12% от дневной потребности в витамине С, 10% - в витамине К, 6% - в калии. Также здесь можно найти немного кальция, железа, магния, рибофлавина, витамина В6 и фолата. В этом фрукте есть и другие полезные вещества - каротиноиды, флавонолы и антоцианы.