Психолог Нозек - в списке самых влиятельных ученых мира

Об этом сообщает lenta.ru, цитируя сайт Nature.

В список попала Кристиана Фигерес из Коста-Рики, которая, согласно Nature, приложила максимум усилий для обеспечения конструктивного диалога между сторонами на декабрьском климатическом саммите в Париже.

Также редакцией Nature был отмечен дипломат Али Акбар Салехи. Он внес большой вклад в урегулирование политических противоречий по ядерной программе Ирана, приведшее к подписанию промежуточного соглашения между страной и США, Китаем, Россией, Германией, Великобританией и Францией.

Среди самых влиятельных ученых оказался психолог Брайан Нозек, который провел исследование, посвященное воспроизводимости результатов научных работ своих коллег. Оказалось, что менее половины результатов статей таких ученых могут быть воспроизведены их коллегами.

Редакция Nature также выбрала американского астронома Джоан Шмельц, которая обратила внимание общественности на положение женщин в науке, не оставив без внимания обвинения студенток в адрес известного исследователя экзопланет Джеффа Марси.

В список самых влиятельных ученых также вошел Алан Стерн. В качестве его главной заслуги приведено научное руководство миссией New Horizons, в результате которой межпланетная станция впервые в истории человечества исследовала Плутон — крупнейшую карликовую планету в Солнечной системе.

Также выбор Nature пал на физика Чженань Бао, которая добилась большого прогресса в получении искусственной кожи — ее чувствительность оказалась сравнима с человеческой.

Генетик Цзюньцзю Хуан из Китая впервые в рецензируемом журнале опубликовал исследование, посвященное редактированию с использованием технологии CRISPR/Cas9 генома эмбриона человека. Именно это позволило ему попасть в число самых влиятельных исследователей.

Кроме того, редакцией Nature был выбран американский ученый Дэвид Райх, который провел крупные исследования генома древних людей, в частности людей ямной культуры. Работы ученого позволили установить далеких предков современных европейцев.

В список физик Михаил Еремец, работающий в Институте химии Общества Макса Планка, известный работами по сверхпроводящим свойствам сероводорода, которые могут наблюдаться при высоких температурах и давлениях.

Наконец, еще одной участницей топ-10 самых влиятельных исследователей оказалась биолог Кристина Смоулк. Ей удалось получить штамм дрожжей, производящих опиоиды (конкретно — ретикулин без примесей тебаина). Ранее это обезболивающее добывалось из опиумного мака.

Фаворитами следующего года Nature назвал Фабиоллу Джанотти (будущую главу Европейского Центра ядерных исследований), Габриэллу Гонсалез (астронома из обсерватории LIGO), Кэти Ниакан (исследовательницу стволовых клеток), Демис Хассабис (ученого в области искусственного интеллекта) и Ян Вэй (руководителя Национального фонда естественных наук Китая).