Домашние животные защищают детей от астмы, показало исследование

Наличие собаки в семье снижает риск развития астмы у ребенка на 15%. А контакт с сельскохозяйственными животными уменьшает вероятность данного заболевания на 52%. Судя по всему, чистота в доме действительно приводит к таким болезням, как астма, сообщает meddaily.ru со ссылкой на The Irish Examiner.

Ученые из Университета Упсалы проанализировали данные более миллиона детей, родившихся между 2001 и 2010 годами в Швеции. Все владельцы собак и сельскохозяйственных животных в этой стране регистрируются. Специалисты выяснили, что контакт с собаками и сельскохозяйственными животными в течение первого года жизни значительно уменьшал риск развития астмы.

Кстати, по данным ученых из Клиники Майо, в приступах астмы у детей виноваты курильщики. Исследование показало: у участников, родители которых курили, риск госпитализации из-за приступа астмы был повышен в 2 раза. Исследователи считают, что это большая проблема, так как из-за госпитализации ребенка родители пропускают работу, а сам ребенок - учебу. Кроме того, в больнице дети могут подхватить инфекцию.